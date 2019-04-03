82-летний президент Алжира объяснил, почему ушел в отставку

82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объяснил свой уход с занимаемого поста заботой о гражданах, сообщает ТАСС.

Полномочия в качестве главы государства прекращаются со 2 апреля 2019 года. «Это решение принято мною сознательно и по собственной воле», — подчеркивает Бутефлика. Он находился на посту президента с 1999 года.

Напомним, ранее сообщалось, что врачи поместили в искусственную кому президента Алжира Абдельазиза Бутефлика. 1 марта 2019 года 82-летний глава Алжира был госпитализирован в университетскую больницу Женевы, где регулярно проходил осмотры. Ему должны были сделать операцию, но отменили из-за неудовлетворительного состояния здоровья политика.



