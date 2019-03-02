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СМИ: президента Алжира ввели в искусственную кому

17:09, 02.03.2019
СМИ: президента Алжира ввели в искусственную кому
Фото: kremlin.ru

Врачи поместили в искусственную кому президента Алжира Абдельазиза Бутефлика в субботу, 2 марта.

Накануне 82-летний глава Алжира был госпитализирован в университетскую больницу Женевы, где регулярно проходил осмотры. Ему должны были сделать операцию, но отменили из-за неудовлетворительного состояния здоровья политика.

В настоящий момент Абдельазиз Бутефлика находится в критическом состоянии, передает телеканал Al Mayadin.

Отмечается, что президент страны откажется от участия в выборах.

Напомним, ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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