Росстат назвал отрасли экономики, где в России платят самые большие зарплаты

Самые высокие зарплаты в России получают в таких отраслях, как деятельность воздушного и космического транспорта — в среднем это 126 тысяч рублей в месяц, сообщает «Российская газета».

Кроме того, Росстат отмечает среди отраслей с высокими зарплатами добычу сырой нефти и природного газа — 117,9 тысячи рублей, производство табачных изделий — около 107 тысяч рублей в месяц.

Напомним, ранее эксперты составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий в России. Данные подготовлены специалистами Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) Минтруда РФ. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Их зарплата — от 100 тысяч рублей. Далее следуют специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров — от 95 тысяч рублей. Тройку замыкают специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки — от 90 тысяч рублей.



