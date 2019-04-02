Эксперты Минтруда назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

Эксперты составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий в России. Данные подготовлены специалистами Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) Минтруда РФ.

Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Их зарплата — от 100 тысяч рублей. Далее следуют специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров — от 95 тысяч рублей.

Тройку замыкают специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки — от 90 тысяч рублей, пишет RT.

Исследование проходило в рамках мониторинга вакансий на основе данных открытых источников.

Напомним, ранее эксперты Минтруда назвали самые стабильные профессии в стране.