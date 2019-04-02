Новости общества

07:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эксперты Минтруда назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

07:23, 02.04.2019
Эксперты Минтруда назвали самые высокооплачиваемые профессии в России
Фото: pixabay.com

Эксперты составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий в России. Данные подготовлены специалистами Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) Минтруда РФ.

Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Их зарплата — от 100 тысяч рублей. Далее следуют специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров — от 95 тысяч рублей.

Тройку замыкают специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки — от 90 тысяч рублей, пишет RT.

Исследование проходило в рамках мониторинга вакансий на основе данных открытых источников.

Напомним, ранее эксперты Минтруда назвали самые стабильные профессии в стране.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров