Россияне не смогут пользоваться еще одним импортным лекарством

Компания ООО «КРКА-РУС» заявила о своем решении прекратить поставки спрея «Септолете плюс» в Россию, заявляется в сообщении Росздравнадзора, размещенном на официальном портале ведомства.

В документе отмечается, что решение компании о прекращении поставок не связано с качеством или безопасностью медицинского препарата. При этом о прекращении поставок других препаратов из этой линейки не сообщается.

Напомним, ранее компания AbbVie сообщила Росздравнадзору об ограничении поставок в Россию препарата «Синагис» на основе действующего вещества паливизумаб. Речь идет о препарате в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Поставки препарата «Синагис» будут ограничены с четвертого квартала 2019 года. Однако компания продолжит экспортировать в Россию «Синагис» в форме раствора для внутримышечного введения.