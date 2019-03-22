Компания AbbVie сообщила об ограничении ввоза в Россию препарата на основе паливизумаба

Компания AbbVie сообщила Росздравнадзору об ограничении поставок в Россию препарата «Синагис» на основе действующего вещества паливизумаб.

Речь идет о препарате в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).



Поставки препарата «Синагис» будут ограничены с четвертого квартала 2019 года. Однако компания продолжит экспортировать в Россию «Синагис» в форме раствора для внутримышечного введения, передает ТАСС.

Ранее фармкомпания Takeda заявила о прекращении поставок в Россию трех жизненно важных лекарств. Речь идет о препаратах «Атенолол Никомед», «Амитриптилин Никомед» и «Метронидазол Никомед».