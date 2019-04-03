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В Татарстане прогнозируют осадки в виде мокрого снега и порывистый ветер

04:33, 03.04.2019
В Татарстане прогнозируют осадки в виде мокрого снега и порывистый ветер
Фото: tatarmeteo.ru

3 апреля на территории Татарстана синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В южных и восточных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, утром метель. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Днем максимальные температуры воздуха составят от +2°С до +7°С. Утром на дорогах местами сохранится гололедица.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по РТ предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 22 часов 2 апреля до 6 часов 4 апреля. По данным Гидрометцентра РТ, ночью и днем 3 апреля ожидается сильный северо-восточный ветер порывами 15—20 м/с. Такое же направление и сила ветра в республике сохранится ночью 4 апреля. Кроме того, ночью и утром 3 апреля местами в южных и восточных районах республики возможна метель и гололедица на дорогах.


Общество Татарстан
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