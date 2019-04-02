МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре, метели и гололеде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 22 часов 2 апреля до 6 часов 4 апреля.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью и днем 3 апреля ожидается сильный северо-восточный ветер порывами 15—20 м/с. Такое же направление и сила ветра в республике сохранится ночью 4 апреля.



Кроме того, ночью и утром 3 апреля местами в южных и восточных районах республики возможна метель и гололедица на дорогах, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В южных районах местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Максимальные температуры воздуха днем составят от +2°С до +7°С.