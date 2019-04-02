Эксперты рассказали, какие направления могут стать новыми драйверами экспорта для России

Фото: Максим Платонов

В технологическую эпоху новыми драйверами экспорта могут выступить нефтехимия, минеральные удобрения, продукция леспрома, в том числе и биоматериалы, сообщает «Российская газета».

Такое заявление сделал руководитель практики «ТЭК и ресурсы» Strategy Partners Group Андрей Заутер. Вице-президент центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков заметил, что рецепты развития нужно искать не на уровне регионов, а на уровне муниципалитетов.



Напомним, ранее сообщалось, что около 50 компаний из Новгородской области и Удмуртии станут экспортировать товары в другие страны в рамках совместного проекта с eBay «Регионы экспорта», сообщает ТАСС. В подписании соглашения приняли участие глава Новгородской области Андрей Никитин, глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. Проект предполагает разработку пилотной схемы, по которой розничные экспортеры смогут возвращать НДС.



