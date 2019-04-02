Новости общества

18:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума планирует ужесточить наказание для виновников «пьяных» ДТП со смертельным исходом

18:25, 02.04.2019
Госдума планирует ужесточить наказание для виновников «пьяных» ДТП со смертельным исходом
Фото: vk.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что существует необходимость ужесточить наказание для водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате чего произошло ДТП с гибелью людей, сообщает «Интерфакс».

Володин отметил, что подобные действия водителей нужно приравнивать к умышленным убийствам. Не исключается, что эта инициатива может быть рассмотрена в нынешней сессии.

Напомним, ранее сообщалось, что в России за последние 6 лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%. Такие цифры приводятся Научным центром безопасности дорожного движения.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров