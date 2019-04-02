Госдума планирует ужесточить наказание для виновников «пьяных» ДТП со смертельным исходом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что существует необходимость ужесточить наказание для водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате чего произошло ДТП с гибелью людей, сообщает «Интерфакс».

Володин отметил, что подобные действия водителей нужно приравнивать к умышленным убийствам. Не исключается, что эта инициатива может быть рассмотрена в нынешней сессии.

Напомним, ранее сообщалось, что в России за последние 6 лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%. Такие цифры приводятся Научным центром безопасности дорожного движения.