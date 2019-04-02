В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Генпрокуратура России впервые применила закон об оскорблении госсимволов.

Как сообщает TJournal, ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием добиться удаления из ярославских СМИ новости об оскорбительных граффити про президента РФ Владимира Путина. Речь идет о рисунке, который появился на здании ярославского управления МВД в ночь на 31 марта.

Позже Роскомнадзор объяснил требование удалить новости про оскорбительные граффити с Путиным «профилактической работой».

Напомним, 29 марта в России вступил в силу закон о неуважении к власти.

Наказание за оскорбление власти и государственных символом предусматривает либо штраф до 300 тыс. рублей, либо арест до 15 суток.