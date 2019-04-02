Медведев поручил проработать вопрос об ограничении контроля над бизнесом самозанятых

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам в рамках работы над «регуляторной гильотиной» проработать вопрос ограничения контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса самозанятых.

«Совершенно очевидно, что они не должны быть для них такими же, как для больших компаний. А мы и по большим, и по средним, и, естественно, по малым компаниям «регуляторную гильотину» будем применять», — заявил российский премьер-министр на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.

Он также добавил, что налог на самозанятых в будущем может быть распространен на всей территории России. По словам Медведева, сейчас в стране уже около 60 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых, передает ТАСС.

Ранее в УФНС России по Республике Татарстан сообщили, что с начала года в республике зарегистрированы 6,5 тысячи самозанятых.