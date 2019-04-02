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КХЛ не будет наказывать Хартикайнена за силовой прием на Емелине

15:18, 02.04.2019
КХЛ не будет наказывать Хартикайнена за силовой прием на Емелине
Фото: hcsalavat.ru

Как сообщает «Чемпионат», КХЛ не будет наказывать форварда «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнена за силовой прием на защитнике «Авангарда» Алексее Емелине, который случился во втором матче серии.

— Ассоциация «ХК «Авангард» (Омская область) обратилась в Спортивно-дисциплинарный комитет с просьбой рассмотреть эпизод второго матча серии финала Востока с участием Хартикайнена и Емелина. СДК после рассмотрения всех материалов игры принял решение не накладывать наказания, предусмотренные статьей 27 Дисциплинарного регламента, — сообщили в пресс-службе лиги.

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции главный тренер омичей Боб Хартли провел аналогию между действиями финского форварда уфимцев с силовым приемом Виктора Стольберга против Валерия Орехова в серии с «Барысом», за который швед получил одноматчевую дисквалификацию.

Напомним, что третий матч финала Востока состоится сегодня в Уфе. Начало встречи — в 17.00 мск. «Авангард» ведет в серии со счетом 2-0.

СпортХоккей Башкортостан
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