КХЛ не будет наказывать Хартикайнена за силовой прием на Емелине

Как сообщает «Чемпионат», КХЛ не будет наказывать форварда «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнена за силовой прием на защитнике «Авангарда» Алексее Емелине, который случился во втором матче серии.

— Ассоциация «ХК «Авангард» (Омская область) обратилась в Спортивно-дисциплинарный комитет с просьбой рассмотреть эпизод второго матча серии финала Востока с участием Хартикайнена и Емелина. СДК после рассмотрения всех материалов игры принял решение не накладывать наказания, предусмотренные статьей 27 Дисциплинарного регламента, — сообщили в пресс-службе лиги.

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции главный тренер омичей Боб Хартли провел аналогию между действиями финского форварда уфимцев с силовым приемом Виктора Стольберга против Валерия Орехова в серии с «Барысом», за который швед получил одноматчевую дисквалификацию.

Напомним, что третий матч финала Востока состоится сегодня в Уфе. Начало встречи — в 17.00 мск. «Авангард» ведет в серии со счетом 2-0.