Умер российский кинорежиссер Вадим Гемс

Российский кинорежиссер Вадим Гемс скончался сегодня в возрасте 68 лет.

«2 апреля на 69-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гемса Вадима Васильевича», — сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Вадим Гемс родился 3 ноября 1950 года. В 1972 году окончил Крымское культпросветучилище. После этого он учился в Московском государственном институте культуры, а затем окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Гемс выступил режиссером-постановщиком фильмов «Стару-ха-pмса», «Карусельщик», «Ираклий Андроников о русских тройках», «Кочерга». Также Гемс сыграл 20 ролей в кино.

Ранее в возрасте 87 лет скончался советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили.