Скончался сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Первый канал Общественного телевидения Грузии.

Подробности смерти Мгалоблишвили не указаны.

Мгалоблишвили родился в Тбилиси 15 июля 1931 года. Актерскую карьеру начал в 1954 году. Он сыграл в десятках советских и грузинских фильмов, а также в российских картинах и телесериалах. Известность ему принесла роль графа Калиостро в киноленте «Формула любви» (1984) режиссера Марка Захарова.

Ранее на 94-м году жизни умерла российская актриса Маргарита Жарова, сыгравшая Клавдию Ковалеву в фильме «Молодая гвардия».