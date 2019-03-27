Новости общества

19:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Скончался сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

10:59, 27.03.2019
Скончался сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Фото: скриншот видео youtube.com

Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Первый канал Общественного телевидения Грузии.

Подробности смерти Мгалоблишвили не указаны.

Мгалоблишвили родился в Тбилиси 15 июля 1931 года. Актерскую карьеру начал в 1954 году. Он сыграл в десятках советских и грузинских фильмов, а также в российских картинах и телесериалах. Известность ему принесла роль графа Калиостро в киноленте «Формула любви» (1984) режиссера Марка Захарова.

Ранее на 94-м году жизни умерла российская актриса Маргарита Жарова, сыгравшая Клавдию Ковалеву в фильме «Молодая гвардия».

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров