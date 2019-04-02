Стоимость путешествий по России может вырасти на 15% после введения гостиничного сбора

Стоимость путешествий по России может вырасти на 10—15% в случае введения гостиничного сбора. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, повышение цены может привести в некоторых регионах к уменьшению турпотока.

Ломидзе также отметила, что во многих странах мира есть туристический налог, который расходуют только на развитие инфраструктуры или рекламу путешествий в регион, и это является нормальной практикой.

«Гостиничный сбор позволит увидеть вклад туризма в экономику региона. Но ключевой вопрос — на что будут расходоваться деньги, пойдут ли они на развитие инфраструктуры, необходимой туристам», — приводит слова Ломидзе «Интерфакс».

Ранее Минфин России предложил с 2023 года вместо курортного сбора ввести гостиничный. Ставку сбора будут определять муниципальные или федеральные органы. Предполагается, что она не превысит 100 рублей.