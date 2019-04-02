Минфин РФ предложил ввести гостиничный сбор с 2023 года

Минфин России предлагает заменить курортный сбор гостиничным с 2023 года. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящий момент в четырех регионах России действует эксперимент, согласно которому взимается плата за пользование курортной инфраструктурой. Закон был принят в 2017 году и распространяется в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

Плательщиками нового гостиничного сбора признаются организации и физические лица, которые осуществляют деятельность по предоставлению гостиничных услуг. Инициатива направлена на создание дополнительных доходных источников в местные бюджеты, пишет ТАСС.

Планируется, что ставку сбора будут определять муниципальные или федеральные органы. Предварительно, она не сможет превысить 100 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что российский бизнес выступил против введения в регионах России туристического сбора.