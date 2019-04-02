Суд приговорил бывшего офицера Минобороны РФ к 19 годам колонии за участие в ИГ

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-офицера Минобороны России Дениса Хисамова к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Согласно материалам дела, Хисамов признался в том, что с 2015 по 2016 год принимал участие в 10 операциях на стороне ИГ на территории Сирии. В частности, он был среди участников захвата населенного пункта Эр-Рай. Тогда в результате взрыва погибли около восьми человек, 13 получили ранения.

Кроме того, Хисамов сознался в том, что убил четырех человек, передает ТАСС.

Ранее в Татарстане жителя Лениногорска Рината Зиятдинова признали виновным в покушении на участие в деятельности ИГ.