В Татарстане осужден подозреваемый по факту участия в деятельности международной террористической организации

Фото: Максим Платонов

Жителя Лениногорска Рината Зиятдинова признали виновным в покушении на участие в деятельности международной террористической организации, запрещенной в РФ, сообщили «Реальному времени».

Рината Зиятдинова приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении 29-летнего татарстанца возбудили в апреле 2017 года. Было установлено, что Зиятдинов покинул Россию в августе 2016 года, чтобы вступить в ряды международной террористической организации ИГИЛ. В ноябре 2018 года стало известно, что Зиятдинов был задержан службой безопасности Турции из-за нарушения миграционного законодательства, после чего он был депортирован. В одном из московских аэропортов его задержали 9 ноября 2018 года. На допросах Зиятдинов признался, что он решил последовать призывам ведения «вооруженного джихада» и выехать в Сирию.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров заявил об уничтожении ИГИЛ (запрещена на территории России) в Сирии как организации. Министр подчеркнул, что после ряда успешных операций правительственных сил при поддержке российской армии ситуация в стране заметно стабилизировалась.