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В Башкирии за шесть лет на ремонт дорог потратят 33,4 млрд рублей

11:59, 02.04.2019
В Башкирии за шесть лет на ремонт дорог потратят 33,4 млрд рублей
Фото: transport.bashkortostan.ru

В Башкирии до 2024 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дороги на общую сумму 33,4 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе совещания рабочей группы по вопросу реализации нацпроекта.

Отмечается, что 9,4 млрд рублей из этой суммы поступят из федерального бюджета, 24 млрд рублей будут направлены из муниципальных и региональных источников финансирования, сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Также стало известно, что в Уфе в текущем году благоустроят 77 дорожных объектов. Кроме того, в 2019 году начнется строительство бульвара Баландина. Ожидается, что работы будут завершены в 2020 году.

Ранее Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии сообщил, что в 2019 году планируется отремонтировать 241,9 км автодорог.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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