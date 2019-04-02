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ФАС начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса

11:05, 02.04.2019
ФАС начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса
Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) после обращения Минобороны России.

В ФАС уточнили, что проверки начаты в 46 организациях ОПК, которые в установленные сроки не предоставили материалы для расчета цен на вооружение.

Кроме того, ведомство проверит 748 организаций на предмет несвоевременного представления отчетов о финансовой деятельности при исполнении гособоронзаказа.

Ранее ФАС начала проверку тарифов на обращение с коммунальными отходами в Кировской области. Также аналогичные проверки проводятся в Карачаево-Черкесии, Свердловской и Сахалинской областях.

ПромышленностьОПК
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