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Губернатор Ульяновской области пригрозил правительству отставкой после «формалиновой трагедии»

13:55, 09.04.2018
Губернатор Ульяновской области пригрозил правительству отставкой после «формалиновой трагедии»
Фото: kremlin.ru

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов раскритиковал замминистра здравоохранения Ульяновской области Андрея Баранова за отсутствие помощи родственникам погибшей от врачебной ошибки Екатерины Федяевой и пригрозил отправить все правительство в отставку.

«Уважаемые члены правительства, у вас вообще совесть есть? Или мне необходимо принять более жесткое решение и отправить все правительство в отставку? Еще раз повторяю: рассмотреть вопрос об освобождении замминистра здравоохранения Баранова от должности», — приводит слова Морозова «Комсомольская правда» со ссылкой на общественного активиста Константина Толкачева.

Напомним, что 15 марта во время плановой операции по удалению кисты в брюшную полость Екатерины Федяевой вместо физраствора по ошибке ввели формалин. Девушку через четыре дня доставили в Москву, но врачи не смогли ее спасти и она умерла 5 апреля от полиорганной недостаточности.

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