Губернатор Ульяновской области пригрозил правительству отставкой после «формалиновой трагедии»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов раскритиковал замминистра здравоохранения Ульяновской области Андрея Баранова за отсутствие помощи родственникам погибшей от врачебной ошибки Екатерины Федяевой и пригрозил отправить все правительство в отставку.

«Уважаемые члены правительства, у вас вообще совесть есть? Или мне необходимо принять более жесткое решение и отправить все правительство в отставку? Еще раз повторяю: рассмотреть вопрос об освобождении замминистра здравоохранения Баранова от должности», — приводит слова Морозова «Комсомольская правда» со ссылкой на общественного активиста Константина Толкачева.



Напомним, что 15 марта во время плановой операции по удалению кисты в брюшную полость Екатерины Федяевой вместо физраствора по ошибке ввели формалин. Девушку через четыре дня доставили в Москву, но врачи не смогли ее спасти и она умерла 5 апреля от полиорганной недостаточности.