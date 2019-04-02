ВЦИОМ: почти 50% россиян выступили против объединения России и Белоруссии

России и Белоруссии не следует объединяться. Такое мнение разделяют 48% участников опроса ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, 51% россиян впервые слышат о договоренности по созданию единого государства России и Белоруссии. 30% опрошенных считают нынешние связи соседских стран нормальными и спокойными, 22% — дружественными, 15% — хорошими и добрососедскими, пишут «Известия».

Кроме того, напряжение в отношениях между Россией и Белоруссией видят 9% респондентов, враждебность — 1%.

Напомним, ранее сообщалось, что Белоруссия получит от России госкредит на сумму до $600 млн.