Эксперты Минтруда назвали самые стабильные профессии в стране
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) Минтруда России подготовил исследование стабильности сфер труда в стране. К самым стабильным эксперты отнесли промышленность, строительство, торговлю, гостиничный бизнес и общепит.
В числе стабильных также здравоохранение и образование, а также сфера IT-технологий, передает RT. Отмечается, что стабильность этих направлений связана с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.
Наименее стабильными являются такие области трудоустройства, как сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. В исследовании подчеркивается, что сокращениям в этой сфере больше подвержены руководители и специалисты среднего звена. Спрос на квалифицированных рабочих сохраняется и будет только расти.
Нестабильной также назвали сферу администрирования и документооборота: появляется много ИТ-продуктов, заменяющих рутинные процессы. По схожей причине риск сокращений существует также для работников банковской сферы и страхования.АналитикаОбщество
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