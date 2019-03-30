Эксперты Минтруда назвали самые стабильные профессии в стране

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) Минтруда России подготовил исследование стабильности сфер труда в стране. К самым стабильным эксперты отнесли промышленность, строительство, торговлю, гостиничный бизнес и общепит.

В числе стабильных также здравоохранение и образование, а также сфера IT-технологий, передает RT. Отмечается, что стабильность этих направлений связана с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Наименее стабильными являются такие области трудоустройства, как сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. В исследовании подчеркивается, что сокращениям в этой сфере больше подвержены руководители и специалисты среднего звена. Спрос на квалифицированных рабочих сохраняется и будет только расти.

Нестабильной также назвали сферу администрирования и документооборота: появляется много ИТ-продуктов, заменяющих рутинные процессы. По схожей причине риск сокращений существует также для работников банковской сферы и страхования.