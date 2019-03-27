Компания Мордашова может выкупить долю в гипермаркетах «Лента» — СМИ

Инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп» может приобрести крупнейшую долю в сети гипермаркетов «Лента».

Как сообщают «Ведомости», речь о пакете группы TPG, который владеет 34%. Рыночная стоимость доли оценивается в $547 млн.

«Лента» подтвердила информацию о переговорах, однако стороны еще не достигли соглашения, пишет RNS.

Напомним, что по итогам 2018 года Алексей Мордашов занял пятое место в списке богатейших россиян. Его состояние за год сократилось на 2,23 млрд долларов.