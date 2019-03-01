Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Министерство юстиции РФ официально заявило, что российские власти не признают решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза».

Представители Москвы не участвовали в процессе, поскольку у арбитража отсутствует юрисдикция на рассмотрение иска украинской компании, передает «РИА Новости».

В Минюсте подчеркнули, что принимают все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

Напомним, что сегодня утром глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что международный арбитражный суд в Гааге встал на сторону Украины. Ранее «Нафтогаз» потребовал от России $5 млрд за «экспроприированное» имущество компании в Крыму