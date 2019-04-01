В Екатеринбурге задержали мужчину, который признался в разгроме редакции «Коммерсанта», это пьющий безработный

Фото: Максим Платонов

В Екатеринбурге задержан мужчина, которого подозревают в разгроме редакции «Коммерсанта», сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным следствия, 46-летний безработный мужчина проник в офис в ночь на 1 апреля, он был в нетрезвом состоянии. Злоумышленник повредил имущество, материальный ущерб составляет не менее 70 тысяч рублей. Подозреваемого задержали в квартире в Екатеринбурге, свою причастность он не стал отрицать и написал явку с повинной. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию «Коммерсанта». На столе гендиректора Сергея Плахотина была обнаружена записка: «Сдохнешь, сявка». Как сообщает E1.ru, были разломаны компьютеры гендиректора, главного редактора Николая Яблонского и главного бухгалтера. Также нарушители разгромили серверную.



