ВС РФ объяснил, когда банковская гарантия может стать недействительной

Нарушения внутренних правил выдачи банковских гарантий не приводят к ее недействительности, сообщает «Интерфакс».

Исключение можно сделать только в том случае, если речь идет о случаях осведомленности бенефициара по гарантии о наличии признаков противоправности сделки. Такой вывод следует из опубликованного определения ВС РФ об отправке на новое рассмотрение дела о банковской гарантии на 10 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно оценке онлайн-сервиса FINTENDER.RU, объем банковских гарантий, выданных в Республике Татарстан в рамках 44-ФЗ в 2018 году, составил 21,5 млрд рублей. Это на 31% больше, чем за 2017 год, когда было выдано 16,4 млрд рублей. Средняя сумма гарантии составила 916 тыс. рублей. В 2017 году этот показатель был на уровне 760 тыс. рублей. Количество гарантий, выданных банками в Татарстане в прошлом году, превысило 23,2 тысячи, что на 9% больше, чем в 2017 году.



