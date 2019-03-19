Объем выданных банковских гарантий в Татарстане в 2018 году достиг 21,5 млрд рублей

Согласно оценке онлайн-сервиса FINTENDER.RU, объем банковских гарантий, выданных в Республике Татарстан в рамках 44-ФЗ в 2018 году, составил 21,5 млрд рублей. Это на 31% больше, чем за 2017 год, когда было выдано 16,4 млрд рублей.

Средняя сумма гарантии составила 916 тыс. рублей. В 2017 году этот показатель был на уровне 760 тыс. рублей. Количество гарантий, выданных банками в Татарстане в прошлом году, превысило 23,2 тысячи, что на 9% больше, чем в 2017 году.

В общей сложности в 2018 году российские банки выдали более 700 тыс. гарантий по 44-ФЗ на общую сумму 1,15 трлн рублей. Больше всего гарантий банки выдали в Москве (89,3 тыс.), Московской обрасти (51 тыс.), Санкт-Петербурге (50,3 тыс.), Воронежской области (36 тыс.), Краснодарском крае (23,3 тыс. шт.) и Татарстане (23,2 тысячи).



Как сообщила «Реальному времени» Светлана Смирнова, директор по продуктам и технологиям корпоративного блока «Совкомбанка», «рынок банковских гарантий в Татарстане показал высокие темпы роста, за 2018 год объем выданных гарантий вырос на 31%, а годом ранее, в 2017 году, на 36%. Многие банки увидели перспективность этого рынка и стали активно выдавать гарантии, а также значительно вырос интерес заказчиков к гарантиям как к инструменту обеспечения обязательств». По словам Смирновой, в этом году рынок насытится и станет более зрелым, а темпы роста продолжат замедление.