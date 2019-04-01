Эксперты назвали самый популярный сериал среди киберпреспуников

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«Игра престолов» стала самым популярным сериалом среди хакеров, маскирующих вредоносное ПО под пиратские версии популярных телевизионных шоу. Об этом говорится отчете «Лаборатории Касперского».

На долю «Игры Престолов» пришлось 17% всех заражений в 2018 году. Под видом сериала было обнаружено 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО, пишет «Коммерсант».

Также большой популярностью у киберпреступников пользуются сериала «Ходячие мертвецы», «Стрела», «Форс-мажоры», «Викинги», «Теория большого взрыва» и т.д.

Ранее американский телеканал HBO назвал даты премьеры и продолжительность всех серий финального сезона «Игры престолов».

Сезон будет состоять из шести серий. Премьера первой серии продолжительностью 54 минуты состоится 14 апреля. Вторая серия будет идти 58 минут, ее покажут 21 апреля.