HBO назвал даты выхода всех серий финального сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO назвал даты премьеры и продолжительность всех серий финального сезона «Игры престолов».

Сезон будет состоять из шести серий. Премьера первой серии продолжительностью 54 минуты состоится 14 апреля. Вторая серия будет идти 58 минут, ее покажут 21 апреля.

Выход третьей серии запланирован на 28 апреля, а ее продолжительность составит 1 час 22 минуты. Четвертую серию сезона зрители увидят 5 мая. Она продлится 1 час 18 минут. Пятая и шестая серии сезона выйдут 12 и 19 мая соответственно, а длительность каждой из них составит 1 час 20 минут, пишет Variety.

Ранее стало известно, что российские зрители смогут увидеть первую серию финального сезона «Игры престолов» на больших экранах кинотеатров.