Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 90% бюллетеней
Центральная избирательная комиссия Украины обработала более 90% бюллетеней после выборов президента страны.
Лидерство сохраняет шоумен Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,26% украинцев. Далее идет действующий глава государства Петр Порошенко с 15,98% голосов.
На третьем месте — Юлия Тимошенко — 13,36% голосов, пишет RT.
Ранее ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента страны. Он пройдет 21 апреля.ОбществоВласть
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