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Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 90% бюллетеней

18:56, 01.04.2019
Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 90% бюллетеней
Фото: uk.wikipedia.org

Центральная избирательная комиссия Украины обработала более 90% бюллетеней после выборов президента страны.

Лидерство сохраняет шоумен Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,26% украинцев. Далее идет действующий глава государства Петр Порошенко с 15,98% голосов.

На третьем месте — Юлия Тимошенко — 13,36% голосов, пишет RT.

Ранее ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента страны. Он пройдет 21 апреля.

ОбществоВласть
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