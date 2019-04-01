ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента страны

На Украине пройдет второй тур выборов президента страны. Об этом официально объявил ЦИК страны после подсчета 60% протоколов.

По последним данным, после обработки 68,81% протоколов в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский с 30,45% голосов. На втором месте находится действующий президент Украины Петр Порошенко с 16,20% голосов. Замыкает тройку Юлия Тимошенко — 13,13%.

Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля.

Ранее ЦИК заявил, что около 11 млн жителей Украины не проголосовали на выборах президента. Итоговая явка — 63,52%.