ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента страны
На Украине пройдет второй тур выборов президента страны. Об этом официально объявил ЦИК страны после подсчета 60% протоколов.
По последним данным, после обработки 68,81% протоколов в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский с 30,45% голосов. На втором месте находится действующий президент Украины Петр Порошенко с 16,20% голосов. Замыкает тройку Юлия Тимошенко — 13,13%.
Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля.
Ранее ЦИК заявил, что около 11 млн жителей Украины не проголосовали на выборах президента. Итоговая явка — 63,52%.Общество
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