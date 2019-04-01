Казань может принять чемпионат России по плаванию из-за закрытия СК «Олимпийский»

На проведение чемпионатов России по плаванию в ближайшие несколько лет претендуют Казань и Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.

Это возможно из-за реконструкции спорткомплекса «Олимпийский». В июле его закроют на реконструкцию, которая продлится два года.

Напомним, ранее экс-звезда плавания Андрей Сердинов рассказал в интервью «Реальному времени» о «ярмарке купальников», перекроенной американцами Олимпиаде в Пекине и о том, как не профукать шансы, подкидываемые судьбой. Андрей Сердинов — личность в мировом плавании заметная. «Лучший после Фелпса» — эта роль был уготована тем, кому повезло (или не повезло) выступать в одно время с великим американским пловцом. Это и серб Милорад Чавич, и россиянин Евгений Коротышкин, и венгр Ласло Чех. И — украинец Сердинов, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах — 2004 на дистанции 100 м баттерфляем.