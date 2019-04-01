МВД Мордовии заявило о двух погибших в результате обрушения здания в Саранске

В пресс-службе МВД по Мордовии заявили, что два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске, сообщает ТАСС.

Отмечается, что один находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Саранске обрушилась часть фасада дома при проведении демонтажа. Изначально заявлялось, что в результате пострадали три человека. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Мордовии, инцидент произошел в 16.00 мск на улице 1-й Промышленной, 21. Обрушение произошло на площади 100 кв. метров. В МЧС РФ уточнили, что фасад рухнул на автовышку, в которой находились два человека.