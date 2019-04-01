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Происшествия

МВД Мордовии заявило о двух погибших в результате обрушения здания в Саранске

17:48, 01.04.2019
МВД Мордовии заявило о двух погибших в результате обрушения здания в Саранске
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В пресс-службе МВД по Мордовии заявили, что два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске, сообщает ТАСС.

Отмечается, что один находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Саранске обрушилась часть фасада дома при проведении демонтажа. Изначально заявлялось, что в результате пострадали три человека. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Мордовии, инцидент произошел в 16.00 мск на улице 1-й Промышленной, 21. Обрушение произошло на площади 100 кв. метров. В МЧС РФ уточнили, что фасад рухнул на автовышку, в которой находились два человека.

Происшествия
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