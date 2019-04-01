Новости происшествий

18:10 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Саранске обрушился фасад пятиэтажного дома, пострадали три человека

17:25, 01.04.2019
В Саранске обрушился фасад пятиэтажного дома, пострадали три человека
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Саранске обрушилась часть фасада дома при проведении демонтажа. В результате пострадали три человека.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Мордовии, инцидент произошел в 16.00 мск на улице 1-й Промышленной, 21. Обрушение произошло на площади 100 кв. метров.

В МЧС РФ уточнили, что фасад рухнул на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров