В Саранске обрушился фасад пятиэтажного дома, пострадали три человека
В Саранске обрушилась часть фасада дома при проведении демонтажа. В результате пострадали три человека.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Мордовии, инцидент произошел в 16.00 мск на улице 1-й Промышленной, 21. Обрушение произошло на площади 100 кв. метров.
В МЧС РФ уточнили, что фасад рухнул на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами.Происшествия
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