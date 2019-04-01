Сечин назвал «Роснефть» крупнейшим налогоплательщиком России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что нефтяная компании является «налогоплательщиком номер один» в России.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в прошлом году «Роснефть» заплатила налоги в консолидированный бюджет в размере 4 трлн рублей.

«Хотел бы отметить, что объем инвестиций в 2018 году составил 936 миллиардов, почти триллион, на 1,5 процента рост, чистая прибыль выросла в 2,5 раза, почти 550 млрд рублей», — сказал Сечин.

Ранее в «Роснефти» сообщили, что Следком возбудил уголовное дело в отношении экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева по материалам проверки службы безопасности компании.