«Роснефть»: уголовное дело против экс-губернатора Хабаровского края возбуждено после проверки компании

В «Роснефти» утверждают, что Следком возбудил уголовное дело в отношении экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева по материалам проверки службы безопасности компании.

«Подтверждаю, что эта история имеет началом проверки нашей службы безопасности. Материалы были переданы в правоохранительные органы, дальше уже это их компетенция», — приводит RNS слова официального представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева.

Он добавил, что все фигурирующие в деле лица «либо уже не работают в компании, либо получили уведомления об увольнении в связи с ликвидацией представительства».

По словам Леонтьева, Ишаев, который ранее являлся вице-президентом «Роснефти», с прошлого года не работает в компании.

Ранее Следственный комитет возбудил дело против экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и иных лиц. В ведомстве бывшего главу региона подозревают в хищении денег «Роснефти». По версии СКР, Ишаев добился от компании заключения контракта по аренде помещения для представительства «Роснефти» по завышенной стоимости. Следствие уже потребовало отправить экс-губернатора под домашний арест.