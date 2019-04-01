Компания Пригожина подала в суд на Навального

Компания «повара Путина» Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и его основателя Алексея Навального, а также юриста ФБК Любовь Соболь.

«ФБК не прекратит расследовать деятельность Пригожина, «Конкорда» и других его компаний… Никакую информацию мы не удалим и будем и дальше называть вещи своими именами»,— сообщил политик в Instagram. При этом он не уточнил суть иска и его размер.

Напомним, что в декабре 2018 года в московских детсадах произошла вспышка дизентерии. Возможной причиной этого называли творог липецкого производителя «Чаплыгинмолоко», который поставлял в детсад комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина. Видео об этом опубликовал как раз Фонд борьбы с коррупцией.