За три месяца российские миллиардеры разбогатели более чем на $20 млрд

По итогам первого квартала 2019 года совокупное состояние богатейших россиян, по версии Bloomberg, увеличилось на $20,5 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, Владимир Потанин увеличил состояние на $1,36 млрд, до $21 млрд, Владимир Лисин — на $2,44 млрд, до $20,3 млрд, Леонид Михельсон — на $575 млн, до $20 млрд. Состояние Вагита Алекперова увеличилось до $19,7 млрд (+$3,67 млрд), Алексея Мордашова — до $18,4 млрд (+$1 млрд), пишет «Коммерсант».



Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg входят 23 россиянина.



Ранее российский Forbes составил рейтинг 15 предпринимателей-визионеров, ломающих стереотипы и меняющих представление о России.