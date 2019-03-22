Forbes опубликовал список бизнесменов, изменивших представление о России
Российский Forbes составил рейтинг 15 предпринимателей-визионеров, ломающих стереотипы и меняющих представление о России.
Издание отмечает, все участники списка построили бизнес с нуля и либо добились успеха в глобальном масштабе, либо оказали серьезное влияние на жизнь жителей страны.
В рейтинг попали следующие бизнесмены:
- сооснователь Mail.Ru Group и создатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер,
- создатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий,
- один из создателей социальной сети «ВКонтакте», основатель Telegram Павел Дуров,
- создатель приложения для знакомств Badoo Андрей Андреев,
- бизнесмен Олег Тиньков,
- советский и российский физик и предприниматель Валентин Гапонцев,
- сооснователь поисковика «Яндекс» Аркадий Волож,
- российский программист Евгений Касперский,
- основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук,
- основатель «Рольфа» Сергей Петров,
- президент IBS Group Анатолий Карачинский,
- создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер,
- сооснователь и гендиректор платежного сервиса Revolut Николай Сторонский,
- председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7» Наталия Филева,
- основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY Давид Ян.
Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.Бизнес
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