Новости бизнеса

08:44 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Forbes опубликовал список бизнесменов, изменивших представление о России

08:23, 22.03.2019
Forbes опубликовал список бизнесменов, изменивших представление о России
Фото: pixabay.com

Российский Forbes составил рейтинг 15 предпринимателей-визионеров, ломающих стереотипы и меняющих представление о России.

Издание отмечает, все участники списка построили бизнес с нуля и либо добились успеха в глобальном масштабе, либо оказали серьезное влияние на жизнь жителей страны.

В рейтинг попали следующие бизнесмены:

  • сооснователь Mail.Ru Group и создатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер,
  • создатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий,
  • один из создателей социальной сети «ВКонтакте», основатель Telegram Павел Дуров,
  • создатель приложения для знакомств Badoo Андрей Андреев,
  • бизнесмен Олег Тиньков,
  • советский и российский физик и предприниматель Валентин Гапонцев,
  • сооснователь поисковика «Яндекс» Аркадий Волож,
  • российский программист Евгений Касперский,
  • основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук,
  • основатель «Рольфа» Сергей Петров,
  • президент IBS Group Анатолий Карачинский,
  • создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер,
  • сооснователь и гендиректор платежного сервиса Revolut Николай Сторонский,
  • председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7» Наталия Филева,
  • основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY Давид Ян.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.

Бизнес
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров