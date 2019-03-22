Forbes опубликовал список бизнесменов, изменивших представление о России

Российский Forbes составил рейтинг 15 предпринимателей-визионеров, ломающих стереотипы и меняющих представление о России.

Издание отмечает, все участники списка построили бизнес с нуля и либо добились успеха в глобальном масштабе, либо оказали серьезное влияние на жизнь жителей страны.

В рейтинг попали следующие бизнесмены:

сооснователь Mail.Ru Group и создатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер,

создатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий,

один из создателей социальной сети «ВКонтакте», основатель Telegram Павел Дуров,

создатель приложения для знакомств Badoo Андрей Андреев,

бизнесмен Олег Тиньков,

советский и российский физик и предприниматель Валентин Гапонцев,

сооснователь поисковика «Яндекс» Аркадий Волож,

российский программист Евгений Касперский,

основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук,

основатель «Рольфа» Сергей Петров,

президент IBS Group Анатолий Карачинский,

создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер,

сооснователь и гендиректор платежного сервиса Revolut Николай Сторонский,

председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7» Наталия Филева,

основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY Давид Ян.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.