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Чистая прибыль завода «Элекон» по итогам 2018 года сократилась на 17%

15:19, 01.04.2019
Чистая прибыль завода «Элекон» по итогам 2018 года сократилась на 17%
Фото: скриншот yandex.ru

Чистая прибыль АО «Завод Элекон» по итогам 2018 года снизилась на 17%. Это следует из бухгалтерской отчетности предприятия.

В прошлом году завод «Элекон» получил прибыль в размере 1,7 млрд рублей против 2 млрд рублей годом ранее. Выручка предприятия за 2018 год превысила 7 млрд, что на 800 млн больше, чем годом ранее.

Прибыль от продаж выросла с 2 до 2,47 млрд рублей, говорится в отчете о финансовых результатах, который размещен на сайте раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что в 2018 году совет директоров АО «Завод Элекон» решил не распределять чистую прибыль за 2017 год и не выплачивать дивиденды акционерам.

АналитикаБизнес Татарстан
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