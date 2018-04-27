Завод «Элекон» не будет выплачивать дивиденды акционерам за 2017 год

Совет директоров АО «Завод Элекон» принял решение не распределять чистую прибыль за 2017 год и не выплачивать дивиденды акционерам. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Чистая прибыль «Элекона» в прошлом году составила 2 млрд рублей.

Ранее совет директоров «АК БАРС» Банка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год.