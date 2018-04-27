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Завод «Элекон» не будет выплачивать дивиденды акционерам за 2017 год

11:56, 27.04.2018
Завод «Элекон» не будет выплачивать дивиденды акционерам за 2017 год
Фото: скриншот yandex.ru

Совет директоров АО «Завод Элекон» принял решение не распределять чистую прибыль за 2017 год и не выплачивать дивиденды акционерам. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Чистая прибыль «Элекона» в прошлом году составила 2 млрд рублей.

Ранее совет директоров «АК БАРС» Банка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год.

Бизнес Татарстан
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