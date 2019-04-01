Сбербанк приобретет сервис Rabota.ru

Сбербанк приобретет 100% акций сервиса поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.

Как сообщает ТАСС, сделку планируется закрыть в мае этого года. Ее сумма не уточняется.

Руководить сервисом будет главный исполнительный директор Classified сервисов Сбербанка Олег Голубцов.

Напомним, ранее сообщалось, что Сбербанк запустит услугу снятия наличных на кассе магазина вместе с покупкой по карте. С июля услуга будет доступна в магазинах малого и среднего бизнеса, а с сентября — в крупных торговых сетях. За один раз можно будет снять до 5 тысяч рублей.