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Сбербанк запустит в июле снятие наличных с карт на кассе магазина

14:33, 20.03.2019
Сбербанк запустит в июле снятие наличных с карт на кассе магазина
Фото: commons.wikimedia.org

Сбербанк запустит услугу снятия наличных на кассе магазина вместе с покупкой по карте.

С июля услуга будет доступна в магазинах малого и среднего бизнеса, а с сентября — в крупных торговых сетях. За один раз можно будет снять до 5 тысяч рублей.

Процедура выдачи наличных будет выглядеть так: при безналичной оплате покупки на кассе сотрудник магазина будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после этого клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом. Сумма покупки и денег, которые хочет снять клиент, будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что платежная система Visa может начать тестирование системы снятия наличных с карт на кассах магазинов уже в апреле.

ЭкономикаБанки
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