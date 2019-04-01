Эксперты составили рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских женщин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возглавила рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских женщин. Данные за март этого года подготовила компания «Медиалогия».
На втором месте находится телеведущая Ксения Собчак. Тройку замыкает певица Ольга Бузова. Далее следуют российские политики Валентина Матвиенко и Татьяна Голикова.
Также в десятку попали артистка Алла Пугачева, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и пострадавшая в британском Солсбери Юлия Скрипаль.
Напомним, ранее «Медиалогия» назвала женщин 2018 года.
Справка
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тысяч источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
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