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Эксперты составили рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских женщин

11:34, 01.04.2019
Эксперты составили рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских женщин
Фото: realnoevremya.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возглавила рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских женщин. Данные за март этого года подготовила компания «Медиалогия».

На втором месте находится телеведущая Ксения Собчак. Тройку замыкает певица Ольга Бузова. Далее следуют российские политики Валентина Матвиенко и Татьяна Голикова.

Также в десятку попали артистка Алла Пугачева, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и пострадавшая в британском Солсбери Юлия Скрипаль.

Напомним, ранее «Медиалогия» назвала женщин 2018 года.

Справка

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тысяч источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Общество
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