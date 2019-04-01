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В Татарстане 2 апреля проведут проверки систем оповещения об экстренных ситуациях

11:29, 01.04.2019
В Татарстане 2 апреля проведут проверки систем оповещения об экстренных ситуациях
Фото: pixabay.com

Завтра, 2 апреля, в Казани и в муниципальных районах Татарстана проверят системы речевого оповещения, в том числе систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Соответствующие мероприятия будут проводится с 9.00 до 11.30. В частотности, произойдет перехват трансляций телевизионного канала «Татарстан — Новый век» и 10 радиостанций FM-диапазона. В этот момент будет транслироваться сообщение с текстом: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».

Кроме того, в трамваях и троллейбусах проверят системы информирования населения «ПТV-ТРИОН», сообщается на сайте мэрии Казани.

В исполкоме города призвали жителей соблюдать спокойствие и внимательно прослушать речевые сообщения.

Ранее в Татарстане проверка систем оповещения о ЧС проводилась осенью прошлого года.

Общество Татарстан
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