МЧС 1 и 2 октября проведет в Татарстане проверку систем оповещения о ЧС

В Татарстане 1 и 2 октября состоится проверка систем речевого оповещения, в том числе комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

1 октября с 9.00 до 10.20 в Казани и Верхнеуслонском районе запустятся установки систем оповещения «ИДИС», а с 9.00 до 10.00 в Казани и во всех муниципальных районах сработают установки систем речевого оповещения РСУ-300. Текст сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».



Кроме того, с 9.30 до 10.30 будет организовано оповещение персонала на всех крупных опасно-производственных объектах Татарстана через локальные системы оповещения, сообщили в пресс-службе МЧС России по РТ.

2 октября 2018 года будет продолжена проверка технического состояния электросирен без запуска.

