За зиму в Казани выпало осадков на 69% больше нормы

По подсчетам синоптиков, с декабря 2018 года в Казани выпало 213 мм осадков, что на 69% выше нормы. Толщина снежного покрова также на 25% превышала норму и составила 70 см.

Как сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии, за зиму с городских улиц вывезли 830 тыс. тонн снега. Его отправляли на шесть снегоплавильных пунктов и пять мест временного складирования.

Коммунальные службы Казани перейдут на летний режим работы с 15 апреля. После очистки дорог от грязи подрядчики приступят к их мойке.

Для этих целей городские службы задействуют 280 единиц техники.

Ранее телеканал ТНВ сообщал о жалобах жителей поселка Дальний на свалку снега возле их домов. Главные претензии они предъявляли к неприятному запаху и грязи, которая останется после того, как снег растает.