Коммунальщики Казани свозят убираемый снег в поселок Дальний

Фото: скриншот видеозаписи

Жители казанского поселка Дальний жалуются на свалку снега, организованную возле их домов, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Власти города объяснили, что складирование временное.

После того как снег растает, коммунальщики должны будут убрать с участка весь мусор, попавший туда вместе со снегом.

В администрации Советского района татарстанской столицы подчеркнули, что ведется административное расследование.

«Ну вот эта гора у нас выросла в этом году. В прошлые годы такой горы не было», — жалуется одна из местных жительниц.

«Зимой тут еще ничего, а весной, когда начинает таять снег, у нас начинаются запахи», — говорит другая жительница поселка.